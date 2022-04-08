Против главы ЦБ Набиуллиной впервые ввели персональные санкции

Глава Центрального банка России впервые стала участником санкционного списка физических лиц. Эльвира Набиуллина, а также еще 66 российских бизнесменов и чиновников, попала под ограничительные меры Австралии. ЕС и США не вводили санкции против Набиуллиной лично.

О включении руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной в санкционный список говорится в документе, размещенном на сайте правительства Австралии. Указ о введении ограничительных мер против главы регулятора 7 апреля подписала глава МИД Австралии Мэрис Пейн.

Австралия расширила список физических лиц, в отношении которых ввела санкции, на 67 фамилий. Новыми участниками списка, помимо Набиуллиной, стали, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга, сын и дочь, главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф, основатель TCS Group Олег Тиньков, президент «Норникеля» Владимир Потанин, замгендиректора «Яндекса» Тигран Худавердян.

Всего в санкционный список Австралии включены более 600 физических лиц и организаций.

Ранее Австралия ввела эмбарго на поставки в Россию алюминиевых руд, бокситов, глинозема и предметов роскоши. 25 апреля должен вступить в силу запрет на импорт энергоносителей из России.

Фото на обложке: Банк России