Австралия запретила использовать DeepSeek в государственных системах и устройствах
Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что все продукты, приложения и сервисы китайской нейросети DeepSeek будут немедленно удалены из государственных систем и устройств по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщил Bloomberg.
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«ИИ — это технология, полная потенциала и возможностей, но правительство без колебаний примет меры, если наши агентства обнаружат риск для нацбезопасности», — сказал Берк. Он отметил, что подход кабмина «не зависит от страны и сосредоточен на риске для правительства Австралии».
По словам Берка, после проверки разведслужбы Австралии пришли к выводу, что технологии DeepSeek представляют неприемлемый риск. Введенный запрет не касается личных устройств австралийцев, однако глава МВД страны призвал их быть более осторожными с использованием личных данных в интернете.
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Австралия не первая страна, которая приняла меры против DeepSeek. Например, Италия заблокировала приложение в целях защиты данных пользователей, Ирландия запросила у разработчиков чат-бота дополнительную информацию, а Тайвань запретил применять нейросеть в госучреждениях.
В январе DeepSeek всколыхнула мировой рынок искусственного интеллекта, когда обогнала по популярности ChatGPT от OpenAI в онлайн-магазине App Store в США. Это привело к обвалу американского фондового рынка — существенно упали акции многих технокомпаний, включая Nvidia и AMD.
Фото на обложке: Photo For Everything / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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