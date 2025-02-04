Австралия запретила использовать DeepSeek в государственных системах и устройствах

Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что все продукты, приложения и сервисы китайской нейросети DeepSeek будут немедленно удалены из государственных систем и устройств по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщил Bloomberg.

«ИИ — это технология, полная потенциала и возможностей, но правительство без колебаний примет меры, если наши агентства обнаружат риск для нацбезопасности», — сказал Берк. Он отметил, что подход кабмина «не зависит от страны и сосредоточен на риске для правительства Австралии».

По словам Берка, после проверки разведслужбы Австралии пришли к выводу, что технологии DeepSeek представляют неприемлемый риск. Введенный запрет не касается личных устройств австралийцев, однако глава МВД страны призвал их быть более осторожными с использованием личных данных в интернете.

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Австралия не первая страна, которая приняла меры против DeepSeek. Например, Италия заблокировала приложение в целях защиты данных пользователей, Ирландия запросила у разработчиков чат-бота дополнительную информацию, а Тайвань запретил применять нейросеть в госучреждениях.

В январе DeepSeek всколыхнула мировой рынок искусственного интеллекта, когда обогнала по популярности ChatGPT от OpenAI в онлайн-магазине App Store в США. Это привело к обвалу американского фондового рынка — существенно упали акции многих технокомпаний, включая Nvidia и AMD.

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