Чиновникам Тайваня запретили использовать DeepSeek «из соображений безопасности»

Министерство цифрового развития Тайваня запретило государственным учреждениям и поставщикам критически важной инфраструктуры использовать китайскую нейросеть DeepSeek. Власти острова опасаются передачи конфиденциальных данных на материк.

Частично признанное государство, которое Китай считает своей частью, опасается, что технология китайского стартапа может использоваться властями КНР для сбора данных.

«Исходя из соображений национальной информационной безопасности, Министерство цифрового развития выпустило специальное предупреждение для государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры об ограничении использования продуктов искусственного интеллекта DeepSeek», — говорится в сообщении министерства.

Согласно заявлению пресс-службы, деятельность нейросети «связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача данных и утечка информации».

Тема уязвимости быстро набравшего популярность чат-боте DeepSeek в области конфиденциальности данных обсуждается в разных странах. В частности, американский стартап в сфере облачной безопасности Wiz на прошлой неделе обнаружил утечку базы данных китайской нейросети.

Управление по защите персональных данных Италии запретило использование DeepSeek на территории страны, поскольку разработчики приложения отказались ответить на запрос регулятора.

Министерство обороны и Конгресс США также запретили своим сотрудникам использовать DeepSeek. Власти Великобритании сообщили, что проведут оценку рисков национальной безопасности, связанных с китайским чат-ботом.