Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 базисных пункта — c 20% до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что внешние условия для российской экономики «остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность». Риски для финансовой стабильности сохраняются, однако на сегодняшний день они перестали нарастать. На это оказали влияние в том числе принятые меры по контролю за движением капитала.

ЦБ видит стабильный приток средств на срочные депозиты. При этом Банк России отмечает, что годовая инфляция продолжит рост.

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Банк Росии не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее состоится 29 апреля.

На заседании 18 марта ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 20% годовых. Регулятор резко повысил ее до 20% в конце февраля, объяснив это необходимостью «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения». Позднее ЦБ отметил, что это предотвратило неконтролируемый рост цен.

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