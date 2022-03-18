Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%

Центральный банк (ЦБ) решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%, сообщила пресс-служба Банка России.
Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, говорится в сообщении.
ЦБ отметил, что резкое повышение ключевой ставки 28 февраля 2022 года поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Из-за масштабной структурной перестройки экономики неизбежен период повышенной инфляции, указал регулятор. ЦБ прогнозирует, что проводимая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к 4% в 2024 году.
Отмечается, что в дальнейшем Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, пояснил регулятор.
Центробанк 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку до 20% годовых. Как пояснил регулятор, такое решение было принято, чтобы поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения. Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки резко повысили ставки по вкладам до 15-20% годовых.
Президент России Владимир Путин 18 марта 2022 года внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин высоко ценит работу Набиуллиной во главе Банка России.
Фото на обложке: alexeyart1 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на пост главы ЦБ
- 2 Сбербанку разрешили работать с цифровыми валютами
- 3 Банки получили предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж
- 4 ЦБ увеличит лимит по операциям в СБП до 1 млн рублей
- 5 Минцифры защитит российские банки от DDoS-атак из-за рубежа
ВОЗМОЖНОСТИ
18 марта 2022
20 марта 2022
20 марта 2022