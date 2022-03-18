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Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный банк (ЦБ) решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%, сообщила пресс-служба Банка России.

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, говорится в сообщении.

ЦБ отметил, что резкое повышение ключевой ставки 28 февраля 2022 года поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Из-за масштабной структурной перестройки экономики неизбежен период повышенной инфляции, указал регулятор. ЦБ прогнозирует, что проводимая денежно-кредитная политика позволит вернуть инфляцию к 4% в 2024 году. 

Отмечается, что в дальнейшем Центробанк будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, пояснил регулятор.

Центробанк 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку до 20% годовых. Как пояснил регулятор, такое решение было принято, чтобы поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения. Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки резко повысили ставки по вкладам до 15-20% годовых.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2022 года внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин высоко ценит работу Набиуллиной во главе Банка России.

Фото на обложке: alexeyart1 / Shutterstock

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