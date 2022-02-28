Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России с 28 февраля решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Это, как считают в совете директоров, позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», говорится на сайте регулятора. 

С 28 февраля также будет принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов, сообщил Минфин.

Ранее Банк России принял новые меры поддержки кредитных организаций и их клиентов в условиях санкций. Регулятор разрешил не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за зарубежных ограничений.

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ России принял новые меры поддержки банков в условиях санкций
  2. 2 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  3. 3 4 этапа избавления от дебиторской задолженности
  4. 4 Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

Отбор стартапов венчур-биледром Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Списки и рейтинги

Список: какие страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов

Новости

Что будет, если Запад согласует санкции и отключит Россию от SWIFT

Списки и рейтинги

Список: какие страны перестанут или уже перестали выдавать визы россиянам

Новости

IT-специалисты опубликовали открытое письмо с осуждением военной операции РФ на территории Украины

Новости

Центробанк выступил с заявлением на тему санкций