Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

Банк России с 28 февраля решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Это, как считают в совете директоров, позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», говорится на сайте регулятора.
С 28 февраля также будет принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов, сообщил Минфин.
Ранее Банк России принял новые меры поддержки кредитных организаций и их клиентов в условиях санкций. Регулятор разрешил не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за зарубежных ограничений.
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Фото на обложке: E. O. /
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