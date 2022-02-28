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ЦБ России принял новые меры поддержки банков в условиях санкций

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России принял новые меры поддержки кредитных организаций и их клиентов в условиях санкций. Регулятор разрешил не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за зарубежных ограничений.

ЦБ России принял новые меры поддержки банков в условиях санкций

Меры будут действовать до конца этого года, говорится на сайте банка. Регулятор разрешил банкам не снижать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по следующим видам кредитов:

  • Ссуды, выданные клиентам, чье финансовое положение ухудшилось после 18 февраля этого года из-за действия западных санкций;
  • Кредиты, которые уже были реструктурированы, даже если финансовое положение заемщика не поменялось. Регулятор также рекомендовал банкам одобрять изменение условий по договорам и реструктуризацию клиентам, пострадавшим от санкций после 18 февраля;
  • Ссуды, обеспеченные имуществом I и II категории качества. Оценивать стоимость этого имущества для расчета резервов теперь можно с помощью цен по состоянию на 18 февраля.

В последний день февраля Банк России распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребзаймам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте — 733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года. Эта мера будет действовать бессрочно. 

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Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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