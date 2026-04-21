Каждая вторая компания в России индексирует зарплаты для удержания сотрудников — ещё 30% поощряют наградами

Больше половины работодателей считают индексацию зарплаты самым эффективным способом удержания сотрудников, следует из исследования hh.ru и HRlink. При этом 46% компаний уже используют этот инструмент, чтобы мотивировать сотрудников оставаться в компании. В то же время часть бизнеса делает ставку на нематериальную мотивацию — внутренние награды и публичную похвалу.

Зарплаты и программы адаптации — ключевые меры удержания сотрудников

По данным hh.ru и HRlink, для снижения текучести кадров российские компании также используют программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами (33%) и признание заслуг сотрудников, включая нематериальные формы мотивации (30%).

Также компании переходят на более прозрачные системы оплаты труда и KPI — такой подход используют 29% работодателей.

17% компаний делают ставку на гибридный формат работы

Компании внедряют и дополнительные инструменты удержания сотрудников: ротацию персонала и горизонтальное движение (26%), обучение мягким навыкам (21%) и индивидуальные планы развития (17%).

Гибридный или удалённый формат работы используют 17% компаний, обновление рабочих мест — 16%, а политику «честного графика» (без переработок) — 13%.

Реже применяются такие инструменты, как оплата спорта (11%), обучение сотрудников со стажем (9%) и расширение программ ДМС (8%).

Каждая третья компания поощряет сотрудников наградами

По данным исследования, работодатели используют не только денежные стимулы, но и символическое признание: публичную похвалу, внутренние награды, доску почёта и корпоративный мерч. Такие меры применяют 30% компаний.

Реферальные программы, позволяющие привлекать новых сотрудников через рекомендации, используют 33% работодателей.

Малый бизнес удерживает сотрудников лучше крупных компаний

Наиболее стабильные коллективы сосредоточены в компаниях с численностью до 100 человек. В малом бизнесе минимальная текучесть — до 10% — зафиксирована у 41% компаний.

В средних и крупных организациях показатели ниже: минимальная текучесть наблюдается у 20% компаний с численностью 100–500 сотрудников и у 27% компаний с численностью более 500 человек.

Бизнес перестраивает работу с кадрами через цифровые инструменты

По словам представителей HRlink, бизнесу важно не только повышать зарплаты, но и перестраивать модель работы с сотрудниками. В этом помогают автоматизация процессов, внедрение ИИ-инструментов и цифровые платформы.

Компании используют электронный документооборот, персонализацию развития сотрудников и оптимизацию процессов, чтобы снизить нагрузку и создать более комфортную рабочую среду.