Яндекс одобрил дивиденды по итогам 2025-го: выплаты составят 110 ₽ за акцию — почти на 40% выше, чем в прошлом году

По итогам 2025 года Яндекс выплатит дивиденды в размере 110 рублей на акцию. Дата закрытия реестра назначена на 27 апреля, а последний день покупки бумаг для получения выплат — 24 апреля. При текущей цене акций дивидендная доходность составляет около 2,6%.

На фоне новости о повышенных дивидендах акции Яндекса выросли

По данным торгов на 13:50 по московскому времени, акции Яндекс стоили более 4290 рублей — и продолжают расти. При такой цене дивидендная доходность составляет около 2,6%.

Размер новых дивидендов оказался выше предыдущих: ранее компания трижды предоставляла по 80 рублей на акцию. Дивиденды по итогам 2025 года составят 110 рублей — на 37,5% больше по сравнению с прошлыми выплатами.

Долю чистой прибыли, направленной на выплаты дивидендов, не раскрывают

Решение акционеров Яндекса соответствует рекомендации менеджмента и совета директоров. Право на получение дивидендов получат инвесторы, владеющие акциями по состоянию на 27 апреля 2026 года.

Компания не раскрывает долю чистой прибыли, направляемую на выплаты: в дивидендной политике не зафиксирован конкретный процент.

В прошлом году выручка Яндекса выросла на треть

Выручка Яндекс по итогам 2025 года выросла на 32% — до 1,44 трлн рублей против 1,09 трлн годом ранее. В IV квартале показатель составил 436 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2024-м. Рост обеспечили все ключевые сегменты — поиск и ИИ, городские сервисы, финтех и B2B-направления.

Финансовые результаты резко улучшились: скорректированная прибыль по EBITDA выросла на 49% — до 280,8 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась почти в 7 раз — до 79,6 млрд рублей (с 11,5 млрд годом ранее).

Самым быстрорастущим направлением стали финансовые сервисы:

выручка увеличилась на 156% — до 85,9 млрд рублей,

общий оборот впервые превысил 1 трлн рублей и достиг 1,1 трлн (+80%),

в IV квартале доля финтеха в GMV составила 25%.

Контекст

В сентябре прошлого года Яндекс разместил 678,5 тыс. акций — 0,17% от всего капитала — по закрытой подписке в пользу дочерней структуры, которая управляет программами мотивации сотрудников. Бумаги были выпущены по номинальной цене 0,4 рубля за акцию.

Допэмиссия стала частью ранее одобренной программы (до 3,7 млн акций, или 0,94% капитала), используемой для долгосрочной мотивации команды Яндекса. Подобные схемы считаются стандартом для IT-рынка и позволяют удерживать сотрудников через участие в капитале без существенного влияния на доли акционеров.