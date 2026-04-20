Стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлек $100 млн: Salmon — первый полностью цифровой банк на Филиппинах

Финтех-стартап Salmon, запущенный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» (с июня 2024 года — «Т‑Банк») Павлом Федоровым и Георгием Чесаковым, получил $100 млн в ходе очередного раунда финансирования, сообщает Forbes. Раунд стал самым масштабным для компании. Общий объём привлечённых средств составил более $300 млн.

$60 млн привлекли через акции, а $40 млн — благодаря бондам

Из привлечённых средств $60 млн пришлись на инвестиции в акции, ещё $40 млн — на размещение облигаций. Ключевыми участниками сделки выступили венчурный фонд Spice Expeditions и управляющая компания целевого капитала Университета Вашингтона в Сент-Луисе WashU IMC.

Дополнительные средства предоставили FJ Labs, Moore Strategic Ventures и ряд других инвесторов. При этом Moore Strategic Ventures и Spice Expeditions уже вкладывались в проект других экс-топов «Тинькофф» Нери Толлардо, Даниила Анисимова и Александра Бро — мексиканский финтех-стартап Plata. Среди спонсоров Plata также числятся Майкл Калви и Олег Тиньков*.

Salmon потратит средства на запуск новых продуктов

Как пояснил сооснователь Salmon Павел Федоров, компания использовала рынок nordic bonds — сегмент еврооблигаций для быстрорастущих компаний — как наиболее выгодный по условиям привлечения капитала.

Полученные средства Salmon направит на масштабирование дистрибуции, запуск новых продуктов и рост бизнеса. По словам представителя компании, деньги также пойдут на расширение кредитного портфеля — основного источника выручки.

В последний раз Salmon продала облигации дороже номинала с эффективной доходностью 13,7%. Полученные деньги пойдут на расширение кредитного портфеля — основного источника выручки для бизнеса, подчёркивает представитель компании.

IPO планируют на 2028–2029 годы

Основатели рассчитывают вывести бизнес на чистую прибыль уже в 2027 году. Во втором квартале компания планирует расширить продуктовую линейку — добавить дебетовые карты и сберегательные инструменты.

Размещение на одной из американских бирж — NYSE или NASDAQ — может пройти в 2028–2029 годах. До этого Salmon планирует провести ещё несколько сделок по привлечению заёмного финансирования.

Контекст

Проект запустили в 2022 году экс-глава совета директоров «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков и бывшие руководители Павел Федоров с Раффи Монтемайором. У компании есть собственный одноимённый банк на Филиппинах.

Продуктовый портфель Salmon включает кредитные карты, потребительскую рассрочку и ссуды наличными. Компания также начала финансирование покупок мотоциклов и автомобилей и запустила кредитный сервис для МСП.

*признан иностранным агентом, включён в реестр Минюста РФ 16.02.2024.