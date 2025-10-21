Стартап Plata от экс-топов «Тинькофф» привлёк $250 млн

Мексиканский финтех-стартап Plata, созданный выходцами из «Тинькофф», привлёк $250 млн в рамках нового инвестиционного раунда при оценке $3,1 млрд, сообщает Bloomberg. Полученные средства компания планирует направить на расширение бизнеса и запуск собственного банка. По данным издания, сделка закрепила за Plata статус одного из самых динамично развивающихся финтех-проектов Латинской Америки.

Один из крупнейших раундов года

Сделка стала продолжением мартовского раунда на $160 млн, после которого Plata впервые получила статус «единорога». В новом этапе участвовали фонды Kora, Moore Strategic Ventures LLC и медиахолдинг TelevisaUnivision. По данным Bloomberg, совокупный объём привлечённых инвестиций в 2025 году превысил $400 млн, что позволило компании войти в число лидеров финтех-сектора Латинской Америки.

Генеральный директор Plata Нери Толлардо, ранее руководивший международными направлениями «Тинькофф Банка», отметил, что сделка демонстрирует доверие инвесторов, устойчивость технологической модели компании и профессионализм собранной команды.

От кредитной карты — к экосистеме

Plata начала работу в Мексике в апреле 2023 года как цифровой сервис по выпуску кредитных карт с лимитом до 200 000 песо. За два года стартап превратился в полноценную экосистему с 3 000 сотрудников и более 2 млн активных пользователей. Получение банковской лицензии в декабре 2024 года стало ключевым шагом в развитии компании.

Лицензия позволит Plata расширить линейку услуг: в дополнение к кредитным картам клиенты получат доступ к дебетовым продуктам, зарплатным проектам и платёжным инструментам. Компания также заявила о намерении развивать направление денежных переводов и интеграцию с платёжными платформами малого бизнеса.

По информации Bloomberg, сейчас Plata завершает серию аудитов, после чего сможет официально запустить банковские операции.

Инвесторы делают ставку на доверие

Появление громких имён среди инвесторов Plata сыграло ключевую роль в оценке компании. В проекте участвуют Олег Тиньков* и Майкл Калви, чьи инвестиции ещё на ранней стадии обеспечили стартапу устойчивое внимание западных фондов.

Как утверждают эксперты, участие известных предпринимателей добавляет к рыночной стоимости стартапов до 30–40% за счёт доверия к команде и модели. Аналитик Go Invest Никита Бредихин подчёркивает: для таких проектов особенно важно наличие у основателей подтверждённого опыта.

Успех «Тинькофф» стал для Plata весомым преимуществом, поскольку в новый стартап перешла часть команды, уже имеющей опыт построения эффективного онлайн-банка.

На пути к IPO

Внутри компании обсуждается возможность первичного публичного размещения (IPO) уже в 2026 году. По информации источников Bloomberg, Plata рассматривает варианты выхода на биржу в США или Бразилии.

Основатели проекта — Нери Толлардо, Александр Бро, Данил Анисимов и Давид Исаханян — ранее работали в международных финтех-компаниях и банках. Проект вырос из стартапа Different Technologies, основанного в 2022 году. Уже к концу 2024 года Plata получила лицензии сразу в двух странах — Мексике и Колумбии.

По оценке экспертов, при сохранении текущих темпов роста и выручке около $300 млн по итогам 2025 года компания может достичь капитализации $4 млрд к моменту IPO.



*признан иностранным агентом, включён в реестр Минюста РФ 16.02.2024.