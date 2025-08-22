Стартап Plata от экс-топов «Тинькофф» оценили в $3,3 млрд

Финтех-стартап Plata, основанный выходцами из «Тинькофф», выходит на раунд инвестиций при оценке в $3,3 млрд — вдвое выше, чем годом ранее. За полгода компания заработала $300 млн и уже получила банковские лицензии в Мексике и Колумбии. Инвесторы покупают не только бизнес-модель, но и доверие к команде — это добавляет к оценке до 40%.

Новый раунд на новых условиях

Финтех-стартап Plata Card, основанный бывшими топ-менеджерами «Тинькофф» и лично Олегом Тиньковым*, готовит новый инвестиционный раунд. Компания планирует продать менее 1,5% доли по оценке $3,3 млрд — в два раза выше, чем год назад.

Спрос уже вдвое превышает предложение, заявки принимаются до 1 сентября. Российских инвесторов в пул не пускают. По итогам первого полугодия 2025 года выручка Plata составила $300 млн, у компании есть банковские лицензии в Мексике и Колумбии.

Оценка, мультипликаторы и ожидания

Никита Бредихин, инвестиционный аналитик Go Invest, считает оценку в $3,3 млрд справедливой при текущих темпах роста.

«Для оценки справедливой стоимости компании важна не только и не столько выручка, но и её динамика и будущие прогнозы по прибыльности, рентабельности и достаточности капитала», — комментирует Бредихин.

По информации из публичных источников, сопоставимые финтех-компании в Латинской Америке торгуются с мультипликаторами от x4 до x8 выручек, в США — немного ниже. Например, Wise оценивается рынком в х6 годовых выручек, у PayPal этот показатель — около х2,1, что связано со снижением темпов роста.

Однако не всё так однозначно. По мнению Игоря Расторгуева, ведущего аналитика AMarkets, заявленная стоимость выглядит завышенной.

«Такого рода компанию нельзя оценивать по динамике роста числа клиентов, так как это растущий рынок и очевиден эффект низкой базы. Без оценки финансовых показателей в течение небольшого промежутка времени оценка в $3,3 млрд не выглядит обоснованной», — резюмирует Расторгуев.

Расторгуев отмечает, что средний мультипликатор P/S для финтеха составляет x3–5, а в Латинской Америке может быть немного выше. Объективная оценка компании — порядка $2,5 млрд, если она выйдет IPO до конца текущего года.

Громкие имена — часть капитализации

Собственная выручка — не единственный драйвер стоимости Plata. Упоминание Олега Тинькова* и Майкла Калви в числе инвесторов работает на бренд и дарит ему доверие аудитории, говорит аналитик Go Invest.

«В секторе очень важны имя и репутация основателей. Большим плюсом здесь является то, что фаундеры уже смогли построить успешный онлайн-банк, и в новый стартап перешла и часть команды от банка», — подчёркивает Никита Бредихин из Go Invest.

Это подтверждает и аналитик Игорь Расторгуев: участие в проекте Олега Тинькова* и Майкла Калви делает своё дело.

«Наличие громких имён может с привлечением инвесторов на первых порах — компанию не нужно раскручивать дополнительно, а также "прибавит" к стоимости до 30-40%», — рассказывает эксперт.

Перспективы роста и падения

По словам Игоря Расторгуева, со стороны латиноамериканский рынок выглядит перспективно.

«Ни одна из стран Латинской Америки не входит в список самых закредитованных, то есть рынку кредитования есть куда расти в этом регионе и есть куда повышать уровень банковских услуг», — комментирует он.

Однако политическая нестабильность, волатильность валют, высокая коррупция и сложность нормативного регулирования по странам — всё это делает экспансию в регион дорогим и сложным проектом.

Тем не менее текущая стратегия Plata — агрессивный рост и подготовка к следующему инвестраунду. По словам источников, Plata планирует привлечь финансирование от крупных американских фондов в первом квартале 2026 года, после чего возможен выход на IPO.

Контекст

Проект Plata стартовал в 2023 году как кредитная карта с лимитом до 200 000 песо. В марте 2025-го у компании уже был 1 млн активных пользователей, а в декабре — получена банковская лицензия Мексики. Позже добавилась и лицензия в Колумбии.

Компания выросла из стартапа Different Technologies, основанного в 2022 году экс-менеджерами «Тинькофф»: Нери Толлардо, Александром Бро, Данилом Анисимовым и Давидом Исаханяном. К ним присоединился и бывший топ Konfio и Scotiabank Рикардо Торрес Ортис.

В проект вложились Олег Тиньков* и Майкл Калви, а также около 100 инвесторов. Только на первом этапе было привлечено $800 млн, из них $300 млн пришлись на Калви и Тинькова*. Весной 2025 года компания уже провела раунд A на $160 млн, получив статус «единорога».

*является иноагентом, внесен в реестр 16.02.2024 на основании решения Минюста России.