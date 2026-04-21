Сервис бронирования Отелло запустил ИИ-ассистента — нейросеть помогает выбрать жильё и составить маршрут поездки

Сервис бронирования отелей Отелло от 2ГИС запустил ИИ-ассистента для путешественников. Как сообщили в компании, нейросеть сопровождает пользователя на всех этапах подготовки к поездке — от поиска отеля до составления плана активностей на день. Система опирается данные от отелей и партнеров, а также справочную информацию и отзывы 2ГИС.

Подборка отелей — в чате с нейросетью

Чтобы найти отель с помощью ИИ, пользователю достаточно описать запрос своими словами. Например: «еду в Сочи на выходные с друзьями, хочу хороший отель с бассейном» или «хочу отель рядом с Эрмитажем». Нейросеть сделает подборку актуальных вариантов, соответствующих пожеланиям, рассказали в пресс-службе сервиса.

В чате с ИИ-ассистентом подборка представлена в виде виджетов с карточками отелей. Понравившийся вариант можно посмотреть на карте и добавить в избранное. Пользователь также может перейти на страницу отеля, чтобы забронировать номер.

ИИ помогает в уточняющих вопросах

Задать вопрос ИИ-ассистенту можно на любом этапе. Во время изучения отелей нейросеть проанализирует отзывы и расскажет, на что обратить внимание. После бронирования — подскажет прогноз погоды и что точно стоит взять с собой в поездку.

«20% запросов в службу поддержки Отелло — это вопросы о конкретных отелях в процессе выбора или уточнения уже после бронирования: есть ли фен, парковка, можно ли оставить багаж, в какое время подают завтрак и т.д. Поэтому в первую очередь мы научили нашу нейросеть в формате привычного диалога быстро и кратко отвечать гостям на интересующие их вопросы об отелях», — рассказала менеджер продукта Отелло Дарья Резанова.

Нейросеть запоминает данные и понимает контекст: на каком этапе находится путешественник, о каком отеле идёт речь и в какие даты планируется поездка.

ИИ-ассистент способен составить маршрут на день

Нейросеть использует данные 2ГИС о компаниях и отзывы пользователей. С их помощью ассистент информирует о заведениях питания, кафе с панорамным видом, экскурсионных объектах и точках продажи сувениров.

Также ИИ показывает расположение ближайших магазинов, аптек, музеев и других объектов инфраструктуры. На основе собранной информации нейросеть формирует план посещения достопримечательностей и предлагает маршрут на весь день.

В планах — ИИ, помогающий выбирать направления путешествий

По словам менеджера продукта Отелло Дарьи Резановой, искусственный интеллект помогает путешественникам и упрощает планирование поездок.