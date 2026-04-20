Geely объявила о возвращении Coolray на российский рынок — но нишу уже занял белорусский аналог от Belgee

Geely объявил о возвращении кроссовера Coolray на российский рынок, сообщил «Автопилот». Модель выбыла из линейки в конце 2025 года. Фактически Geely выводит на рынок модель, которая с начала апреля продаётся в РФ под именем Belgee X50+. Её выпускает белорусский бренд Belgee.

Обновлённая версия Binyue L имеет турбомотор на 1,5 литра

Новый Geely Coolray, который известен в Китае под названием Binyue L, будет оснащён четырёхцилиндровым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Средний расход топлива составляет 6,5 л на 100 км.

Кроссовер обновили — добавили 18-дюймовые колёсные диски и цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма. Также предусмотрен электрический обогрев лобового стекла и другие «тёплые» функции.

Аналог Geely Coolray уже продаётся в России под названием Belgee X50+

Фактически Geely выводит на рынок модель, которая уже представлена в России под названием Belgee X50+. Belgee — это белорусский бренд, который создан на базе белорусско-китайского СЗАО «БЕЛДЖИ» — совместного предприятия с Geely.

Продажи Belgee X50+ начались в марте 2026 года, а в апреле модель получила «спортивную» модификацию. Как сообщает «Автопилот», в базовой версии кроссовер оснащён 17-дюймовыми колёсами. В салоне — аудиосистема с шестью динамиками, центральный экран, а также камера заднего вида и парктроники. В стандарт входят подогрев руля и всех сидений и набор базовых систем безопасности.

В более дорогой версии X50+ получает расширенное оснащение: 18-дюймовые диски, увеличенный до 14,6 дюйма экран медиасистемы, панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка и салон с подсветкой.

Контекст

Geely в третьем квартале прошлого года увеличила чистую прибыль на 59% — до $534 млн, а выручку — на 27%, до $12,56 млрд. Рост обеспечили поставки автомобилей, которые увеличились на 43%, а также расширение продаж электромобилей. При этом компания продолжает наращивать объёмы даже на фоне ценовой конкуренции в Китае, где производители снижают цены из-за перепроизводства.

За первые девять месяцев 2025 года поставки Geely выросли более чем на 50%, тогда как у BYD рост внутренних продаж составил лишь 5%, а прибыль снижается второй квартал подряд.