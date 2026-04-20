Спрос на новостройки в Москве просел на 35% — активность покупателей упала из-за новых условий по семейной ипотеке

Объём продаж жилья в новостройках Москвы в первом квартале 2026 года снизился на 34,6% год к году, сообщает консалтинговая компания Nikoliers. Это минимальный квартальный результат за последние пять лет. Покупательская активность резко снизилась после декабрьско‑январского всплеска, который случился в преддверии новых правил выдачи семейной ипотеки.

Читайте также: Рынок льготной ипотеки в России просел на 62%: причина — новые правила кредитования

Объём продаж сократился примерно на треть — доля ипотечных сделок также снизилась

За первые три месяца 2026 года объём продаж новостроек снизился примерно на треть год к году и на 45% — по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года. Доля ипотечных сделок также сократилась на 3 п.п. — до 57%: в январе она составляла 67%, а к марту снизилась до 45%.

Сокращение числа ипотечных сделок и массового спроса аналитики компании Nikoliers связывают с сезонным фактором, новыми правилами по программе «Семейная ипотека» и высокими рыночными ставками. По мнению экспертов, они делают жилищные кредиты недоступными для части покупателей.

Рост цен замедлился — но их резкого падения ждать не стоит

На фоне снижения спроса рост цен замедлился. С февраля по март средневзвешенная цена за кв. м снизилась до 635 тыс. рублей (–0,7%), а по итогам I квартала годовой рост составил 2,8% — минимальный за последний год.

При этом эксперты не ожидают существенного снижения цен по итогам года. По словам Кирилл Голышев, при дальнейшем снижении ставок спрос может восстановиться уже во втором полугодии.

Покупателей интересуют сегменты «Бизнес» и «Комфорт» — спрос на небольшие квартиры снижается

Основу продаж в I квартале сформировали сегменты «Бизнес» и «Комфорт» — на них пришлись 50% и 43% от проданной площади соответственно. Премиум‑класс занял 7%.

Среди форматов лидируют однокомнатные квартиры (38%), двухкомнатные (31%) и студии (20%). При этом средняя площадь проданного жилья выросла на 3,1 кв. м — до 51,1 кв. м.

Контекст

Ранее сообщалось, что самым популярным инструментом покупки квартир на первичном рынке в столице стала траншевая ипотека — её выбирает почти треть покупателей.

Подобные программы предполагают ставку 6%, отсутствие первоначального взноса и минимальный ежемесячный платёж — почти 2 тыс. рублей в первые два года.

Читайте также: Траншевая ипотека: что это такое, кому подходит и как оформить