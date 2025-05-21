В России ужесточат ответственность за использование криптовалют

В России обсуждается законопроект, который вводит штрафы за использование криптовалют во внутренних платежах. Согласно новым нормам, физические лица могут столкнуться со штрафами от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщил директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев на XIII Петербургском международном юридическом форуме, пишет РБК.

Законопроект, разрабатываемый ЦБ совместно с Министерством финансов, находится в Госдуме и дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей 15.49. Она введет ответственность за использование цифровой валюты как средства платежа с возможностью конфискации неправомерно использованных криптовалют.

Медведев подчеркнул, что Банк России занимает жесткую позицию по вопросу использования цифровых валют в расчетах, что отражено в «Законе о ЦФА» (259-ФЗ). В то же время юрист отметил, что возможное использование криптовалют для внешнеэкономической деятельности будет регулироваться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), что позволит быстро реагировать на возникающие риски.

В апреле 16% россиян заявили, что готовы получать зарплату в криптовалюте. Данные предоставила платформа для выплат фрилансерам Stape после опроса 5 тыс. россиян от 18 до 55 лет.

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