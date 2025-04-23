16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте
Екатерина Струкова
16% россиян готовы получать зарплату в криптовалюте, выяснила платформа для выплат фрилансерам Stape. Аналитики опросили 5000 россиян (мужчин и женщин) от 18 до 55 лет, чтобы узнать, в какой валюте они хотели бы получать зарплату.
16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте
https://rb.ru/news/16-rossiyan-hoteli/
- Новости
Основные результаты опроса:
- 76% россиян категорически отвергают идею зарплаты в криптовалюте из-за ее нестабильности и недостаточного понимания принципов работы.
- 53% хотели бы получать выплаты в иностранной валюте.
Среди них:
- 33% предпочли бы доллары США, 28% — евро, 20% — юани.
Среди сторонников валютных выплат 8% выбрали бы фунты стерлингов, а 3% — швейцарские франки. Отказаться от зарплаты в валюте в пользу рубля предпочли 8% респондентов.
Мужчины чаще готовы получать зарплату в долларах, а женщины — в евро. Часть жителей могли бы согласиться на смешанные выплаты, например, когда половина дохода — это иностранные деньги. Большинство респондентов не обменивали бы такую зарплату на рубли, а хранили бы ее (39%) или инвестировали (32%).
Фото на обложке: Khosro / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Как получить больничный, если вы не больны
Списки и рейтинги
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Курс биткоина поднялся выше $90 тыс. впервые с начала марта В последний раз биткоин находился на этой отметке 7 марта 22 апреля 18:58
- 2 Минюст предложил определить криптовалюту в уголовном законодательстве Для упрощения расследования преступлений 15 апреля 10:12
- 3 ФНС начала делиться курсами криптовалют для майнеров Чтобы они могли рассчитать налог 08 апреля 15:41
- 4 Биткоин упал ниже $75 тыс. на фоне введенных Трампом пошлин Криптовалюта достигла этой отметки впервые с ноября 2024 года 07 апреля 14:53