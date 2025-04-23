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16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
16% россиян готовы получать зарплату в криптовалюте, выяснила платформа для выплат фрилансерам Stape. Аналитики опросили 5000 россиян (мужчин и женщин) от 18 до 55 лет, чтобы узнать, в какой валюте они хотели бы получать зарплату.
16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте
  1. Новости

Основные результаты опроса:

  • 76% россиян категорически отвергают идею зарплаты в криптовалюте из-за ее нестабильности и недостаточного понимания принципов работы.
  • 53% хотели бы получать выплаты в иностранной валюте.

Среди них:

  • 33% предпочли бы доллары США, 28% — евро, 20% — юани.

Среди сторонников валютных выплат 8% выбрали бы фунты стерлингов, а 3% — швейцарские франки. Отказаться от зарплаты в валюте в пользу рубля предпочли 8% респондентов.

Мужчины чаще готовы получать зарплату в долларах, а женщины — в евро. Часть жителей могли бы согласиться на смешанные выплаты, например, когда половина дохода — это иностранные деньги. Большинство респондентов не обменивали бы такую зарплату на рубли, а хранили бы ее (39%) или инвестировали (32%).

Фото на обложке: Khosro / Shutterstock / FOTODOM

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