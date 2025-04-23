16% россиян хотели бы получать зарплату в криптовалюте

Основные результаты опроса:

76% россиян категорически отвергают идею зарплаты в криптовалюте из-за ее нестабильности и недостаточного понимания принципов работы.

россиян категорически отвергают идею зарплаты в криптовалюте из-за ее нестабильности и недостаточного понимания принципов работы. 53% хотели бы получать выплаты в иностранной валюте.

Среди них:

33% предпочли бы доллары США, 28% — евро, 20% — юани.

Среди сторонников валютных выплат 8% выбрали бы фунты стерлингов, а 3% — швейцарские франки. Отказаться от зарплаты в валюте в пользу рубля предпочли 8% респондентов.

Мужчины чаще готовы получать зарплату в долларах, а женщины — в евро. Часть жителей могли бы согласиться на смешанные выплаты, например, когда половина дохода — это иностранные деньги. Большинство респондентов не обменивали бы такую зарплату на рубли, а хранили бы ее (39%) или инвестировали (32%).

Фото на обложке: Khosro / Shutterstock / FOTODOM