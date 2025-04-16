Набиуллина заявила, что ожидает продолжения «взаимопроникновение банков и маркетплейсов»

«Мы видим, что в маркетплейсы все больше и больше проникает финансовая сфера, потому что все понимают, что клиенту нужно одновременно все в один клик. И здесь человеку вообще без разницы, кто за этими сервисами стоит. Это комплексные сервисы, банки или маркетплейсы. Такое взаимопроникновение — это та тенденция, которая обязательно будет продолжаться», — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что такое «взаимопроникновение» банков и маркетплейсов сделает их либо практически одинаковыми, либо крайне схожими между собой, а конкуренция станет весьма острой.

Ранее «Ozon банк», принадлежащий одноименному маркетплейсу, запустил собственный платежный сервис Ozon Pay. Через сервис можно проводить онлайн-платежи на сайте, в интернет-магазине, приложении и социальных сетях с любых карт российских банков или через Систему быстрых платежей. Для предпринимателей действует фиксированная ставка эквайринга в 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса.

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