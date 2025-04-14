«Ozon банк» запустил сервис интернет-эквайринга для бизнеса

«Ozon банк», принадлежащий одноименному маркетплейсу, запустил собственный платежный сервис Ozon Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

Через сервис можно проводить онлайн-платежи на сайте, в интернет-магазине, приложении и социальных сетях с любых карт российских банков или через Систему быстрых платежей. Для предпринимателей действует фиксированная ставка эквайринга в 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса.

Активные покупатели Ozon, которые сохранили данные карты на маркетплейсе, смогут проводить оплату у партнеров в «один клик», без дополнительного ввода своих банковских реквизитов. По оценкам маркетплейса, сейчас у компании 57 млн таких пользователей.

«В этом году мы также планируем представить торговый эквайринг для офлайн-оплаты», — приводятся в сообщении слова руководителя транзакционного бизнеса юридических лиц «Ozon банка» Дмитрия Маркосьянца.

В конце марта Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг. При признании кредитной организации значимой регулятор учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

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