«Ozon банк» запустил сервис интернет-эквайринга для бизнеса
«Ozon банк», принадлежащий одноименному маркетплейсу, запустил собственный платежный сервис Ozon Pay. Об этом говорится в сообщении компании.
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Через сервис можно проводить онлайн-платежи на сайте, в интернет-магазине, приложении и социальных сетях с любых карт российских банков или через Систему быстрых платежей. Для предпринимателей действует фиксированная ставка эквайринга в 2,2% вне зависимости от оборота бизнеса.
Активные покупатели Ozon, которые сохранили данные карты на маркетплейсе, смогут проводить оплату у партнеров в «один клик», без дополнительного ввода своих банковских реквизитов. По оценкам маркетплейса, сейчас у компании 57 млн таких пользователей.
«В этом году мы также планируем представить торговый эквайринг для офлайн-оплаты», — приводятся в сообщении слова руководителя транзакционного бизнеса юридических лиц «Ozon банка» Дмитрия Маркосьянца.
- В конце марта Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг. При признании кредитной организации значимой регулятор учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTODOM
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