ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг
Юлия Пажитных
Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг, следует из реестра, опубликованного на сайте регулятора.
ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг
https://rb.ru/news/cb-ozon-bank-znachimym-igrok/
- Новости
Помимо «Озон банка», в перечне числятся еще 17 кредитных организаций, включая «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Т-Банк» и другие. «Интерфакс» пишет, что из списка были исключены «МТС Банк», «Ак барс», «Азиатско-Тихоокеанский банк», банк «Центр-инвест», «Росбанк» (стал частью «Т-Банка») и «ФК Открытие» (вошел в ВТБ).
- Согласно информации с сайта ЦБ, кредитные организации становятся значимыми на рынке платежных услуг с даты публикации реестра в «Вестнике Банка России» — последний номер вышел 28 марта. Регулятор обновляет соответствующий перечень ежегодно.
- ЦБ вносит в реестр значимых те банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг, отметил «Интерфакс». При признании кредитной организации значимой регулятор учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.
Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTOOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Архив rb.ru
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Ozon начал тестировать доставку личных посылок между ПВЗ В пилотном проекте пока участвуют 20 человек и девять пунктов выдачи 01 апреля 10:58
- 2 В работе Ozon произошел сбой 31 марта Пользователи не могут оплатить заказы 31 марта 15:08
- 3 Аналитики рассказали о многомиллиардных продажах Adidas на российских маркетплейсах Спрос подогрел выход сериала «Слово пацана» 28 марта 14:30
- 4 Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях Ограничение можно будет снять в любой момент 28 марта 14:05