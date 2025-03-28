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ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг, следует из реестра, опубликованного на сайте регулятора.

ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг
  1. Новости

Помимо «Озон банка», в перечне числятся еще 17 кредитных организаций, включая «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Т-Банк» и другие. «Интерфакс» пишет, что из списка были исключены «МТС Банк», «Ак барс», «Азиатско-Тихоокеанский банк», банк «Центр-инвест», «Росбанк» (стал частью «Т-Банка») и «ФК Открытие» (вошел в ВТБ).

  • Согласно информации с сайта ЦБ, кредитные организации становятся значимыми на рынке платежных услуг с даты публикации реестра в «Вестнике Банка России» — последний номер вышел 28 марта. Регулятор обновляет соответствующий перечень ежегодно.
  • ЦБ вносит в реестр значимых те банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг, отметил «Интерфакс». При признании кредитной организации значимой регулятор учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock / FOTOOM

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