ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг

Банк России включил «Ozon банк» в список кредитных организаций, признанных значимыми в сфере платежных услуг, следует из реестра, опубликованного на сайте регулятора.

Помимо «Озон банка», в перечне числятся еще 17 кредитных организаций, включая «Газпромбанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Сбербанк, «Т-Банк» и другие. «Интерфакс» пишет, что из списка были исключены «МТС Банк», «Ак барс», «Азиатско-Тихоокеанский банк», банк «Центр-инвест», «Росбанк» (стал частью «Т-Банка») и «ФК Открытие» (вошел в ВТБ).

Согласно информации с сайта ЦБ, кредитные организации становятся значимыми на рынке платежных услуг с даты публикации реестра в «Вестнике Банка России» — последний номер вышел 28 марта. Регулятор обновляет соответствующий перечень ежегодно.

ЦБ вносит в реестр значимых те банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг, отметил «Интерфакс». При признании кредитной организации значимой регулятор учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операций с ними, денежных переводов, действующих банкоматов, а также эквайринговых терминалов.

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