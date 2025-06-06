Банк России впервые за семь месяцев снизил ключевую ставку
6 июня Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 20% годовых. Решение опубликовано на официальном сайте регулятора.
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Ранее размер ключевой ставки составлял 21%. На этом уровне она держалась более семи месяцев: ЦБ повысил ключевую ставку с 19% 25 октября.
Решение об уменьшении ключевой ставки обусловлено продолжающимся снижением инфляционного давления, в то время как внутренний спрос продолжает опережать возможности предложения товаров и услуг, говорится в релизе. Российская экономика, таким образом, постепенно возвращается на путь сбалансированного роста.
ЦБ намерен поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году. Это подразумевает долгосрочную жесткую денежно-кредитную политику (ДКП). Дальнейшие изменения ключевой ставки будут зависеть от динамики и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Согласно прогнозам Центробанка, при условии продолжения текущей ДКП годовая инфляция должна вернуться к уровню 4% к 2026 году и оставаться на этом целевом уровне в дальнейшем.
По мнению финансиста, инвестора, основателя инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрия Исакова, идеальных условий для начала мягкой денежно-кредитной политики еще не сложилось, но административное давление подтолкнуло ЦБ к текущему снижению ключа.
«Полагаем, что следующие шаги по ставке будут более скромные. Учитывая высокие инфляционные ожидания населения (более 13%), серьезную перегретость рынка труда и неустойчивую инфляционную динамику, прогноз будущих решений ЦБ лежит в диапазоне шагов 0,5–0,25% на заседании с возможными паузами», — считает эксперт.
- Большинство аналитиков, как писал Русбейс, прогнозировало сохранение ключевой ставки. Однако часть экспертов не исключила, что ставка может быть понижена до 20% на фоне снижения инфляции и замедления экономики, а на главу ЦБ РФ уже оказывается давление со стороны бизнеса из-за дороговизны кредитов.
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