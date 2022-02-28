Крупнейшие банки России подняли ставки по вкладам до 18-23% годовых

Крупнейшие банки России, в том числе те, которые попали под санкции США и Евросоюза, резко повысили ставки по вкладам до 15-20% годовых. Таким способом организации пытаются вернуть деньги на счета россиян, отток которых в последние дни стал мощнейшим
Ставки по рублем вкладам повысили практически все ведущие банки России, следует из информации, размещенной на сайте banki.ru.
Транскапиталбанк, Примсоцбанк, Совкомбанк (находится под санкциями ЕС и США), поднял ставки до 23% годовых.
«Альфа-банк» повысил ставку по рублевым вкладам до 20% годовых с 1 марта. По сообщению банка, вклад можно открыть в приложении, на сайте и в отделениях банка. Минимальная сумма – 10 тысяч рублей. На 20% ставку по вкладам поднял также банк МКБ.
«Хоум-кредит» предлагает открыть вклад под 18,5% годовых, Сбербанк и ВТБ (оба банка находятся под санкциями) – под 18%. В Сбербанке пояснили, что повысили ставку по вкладам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 20%.
Объем наличных в обращении россиян с момента начала военной операции на Украине 24 февраля вырос в 12 раз. Только за один день 25 февраля объем оборота наличных средств внутри России составил 1,4 трлн рублей, а 24 февраля россияне сняли со счетов в банках рекордные 111 млрд рублей.
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Фото на обложке: Mistervlad /
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