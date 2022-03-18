Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на пост главы ЦБ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдуму Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекут 24 июня 2022 года. Председателем ЦБ РФ становится тот кандидат, который наберет большинство голосов депутатов Госдумы. Глава Банка России избирается на пять лет.

Согласно закону, президент страны должен представить на рассмотрение кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий. В конкретном случае — до 24 марта.

Эльвира Набиуллина стала главой Банка России в июне 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.

Сейчас Набиуллиной 58 лет. В 1986 году она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 году стала главой Министерства экономического развития и торговли, а в 2008 году — Министерства экономического развития. Больше года — с мая 2012 года по июнь 2013 года — Набиуллина исполняла роль помощника президента РФ.

Фото на обложке: Сайт Госдумы