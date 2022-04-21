Госдума назначила Набиуллину на должность главы ЦБ на новый срок

Госдума проголосовала за то, чтобы назначить Эльвиру Набиуллину на должность председателя Банка России на новый срок. Ее полномочия продлены на пять лет.

Кандидадуру Набиуллиной в Госдуму для назначения на должность председателя ЦБ в марте внес президент РФ.

Текущие полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекут 24 июня 2022 года. Председателем ЦБ РФ становится тот кандидат, который наберет большинство голосов депутатов Госдумы.

Эльвира Набиуллина впервые возглавила Банк России в июне 2013 года. В 2017 году ее полномочия продлили еще на пять лет. Таким образом, новое назначение станет ее третьим сроком на этом посту.

Сейчас Набиуллиной 58 лет. В 1986 году она окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2007 году стала главой Министерства экономического развития и торговли, а в 2008 году — Министерства экономического развития. Больше года — с мая 2012 года по июнь 2013 года — Набиуллина исполняла роль помощника президента РФ.

Фото на обложке: Банк России