Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Датский мебельный ритейлер Jysk приостановил работу магазинов в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Датский конкурент IKEA — компания Jysk — заявил о временном прекращении деятельности в России на фоне «спецоперации» на Украине.

Датский мебельный ритейлер Jysk приостановил работу магазинов в России

Компания приостановила работу всех 13 своих магазинов, сообщило РИА Новости. 

Весной 2022 компания планировала открыть по одному магазину в подмосковных торговых центрах «Vegas Каширское шоссе» и «Vegas Кунцево».

Первый офлайн-магазин Jysk появился в 2020 году в московском торговом центре «Тройка». Компания намеревалась за 10-15 лет открыть в России 200 магазинов.

Фото на обложке: NP27 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Правительству предложили арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок
  2. 2 Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к «ложной рекламе»
  3. 3 ПАО получат право проводить buyback в 2022 году по упрощенной схеме
  4. 4 Новые условия приема оплаты: как розничному малому бизнесу быстро адаптироваться к изменениям последних дней
  5. 5 Почти все крупнейшие рекламодатели приостановили кампании в Instagram и Facebook
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ