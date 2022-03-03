Датский мебельный ритейлер Jysk приостановил работу магазинов в России

Датский конкурент IKEA — компания Jysk — заявил о временном прекращении деятельности в России на фоне «спецоперации» на Украине.
Компания приостановила работу всех 13 своих магазинов, сообщило РИА Новости.
Весной 2022 компания планировала открыть по одному магазину в подмосковных торговых центрах «Vegas Каширское шоссе» и «Vegas Кунцево».
Первый офлайн-магазин Jysk появился в 2020 году в московском торговом центре «Тройка». Компания намеревалась за 10-15 лет открыть в России 200 магазинов.
Фото на обложке: NP27 /
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