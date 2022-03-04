Intel и AMD прекратили поставки процессоров в Россию

Intel и AMD подтвердили, что приостановили поставки процессоров в Россию и Беларусь в связи с санкциями США.

Компании официально подтвердили, что намерены исполнять санкции в отношении России, пишет Tom's Hardware.

«На основании санкций, введенных в отношении России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси», — сообщили в AMD.

«Intel соблюдает все применимые экспортные правила и санкции в странах, в которых она работает, включая новые санкции, введенные OFAC [Управление по контролю за иностранными активами] и правила, изданные BIS [Бюро промышленности и безопасности]», — говорится в заявлении Intel.

В компании также добавили, что Intel осуждает «спецоперацию» России на Украине, и приостановливает все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси

Информация о приостановке поставок крупнейших производителей микропроцессоров в Россию на фоне «спецоперации» на Украине появилась в Telegram-каналах еще в конце февраля 2022 года. РБК 27 февраля со ссылкой на источники на IT-рынке писал, что компании в устной форме сообщили российским производителям о временной приостановке продукции AMD и Intel на территорию РФ.

Однако масштаб ограничений изначально был непонятен. Представитель Intel в России сказал изданию, что компания намерена соблюдать введенные OFAC и BIS требования. При этом новые экспортные ограничения в первую очередь направлены на чипы военного назначения или чипы двойного назначения.

В тоже время Минторг США сделал исключение для потребительской электроники, такой как персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны и др. Это означало, что продажи большинства процессоров, ориентированных на потребителя, таких как Intel Core и AMD Ryzen, не обязательно будут приостановлены. Однако теперь обе компании подтвердили, что прекратили все продажи.

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