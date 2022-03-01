Как скачать фото, видео и другие данные из Facebook

Данные из Facebook могут пригодиться не только для того, чтобы вспомнить давние переписки и посмотреть фото и видео, загруженные несколько лет назад, но и на случай возможной блокировки соцсети. Загрузить их несложно — вот как создать резервную копию всех данных из Facebook.

Запрашиваем копию данных

Откройте свою учетную запись в Facebook в браузере на компьютере. Затем нажмите на стрелку вниз в правом верхнем углу и выберите «Настройки и конфиденциальность». Выберите «Настройки» и на открывшейся странице нажмите на «Ваша информация на Facebook» на панели слева.

В правой части страницы, рядом с категорией «Скачать информацию», кликните на ссылку «Посмотреть».

Facebook позволяет загружать данные как полностью, так и частично, отфильтровав их по временному промежутку и различным параметрам, таким как группы, лайки и реакции, фото и видео, сообщения и другие. Вы также можете выбрать качество медиафайлов и формат данных — HTML или JSON.

Примечание. Чтобы просматривать архив было удобнее, выберите формат HTML. Если же вы хотите импортировать данные в другое приложение или сервис, то загрузите их в формате JSON.

Чтобы скачать архив полностью, оставьте настройки по умолчанию и нажмите «Запросить файл» в нижней части страницы. Вы увидите сообщение о том, что копия вашей информации создается. Facebook сообщит, когда файл будет готов к скачиванию.

Процесс может занять некоторое время в зависимости от того, какой объем данных вы запросили. Его можно отменить, нажав на ссылку в отобразившемся сообщении.

Вы можете использовать Facebook в то время, пока файл готовится к скачиванию. Однако в таком случае в копию не будут включены некоторые данные, загруженные после запроса.

Скачиваем готовый файл

Когда копия запрошенных данных из Facebook будет готова для скачивания, вы получите уведомление. Нажав на него, вы увидите следующую страницу.

Здесь можно скачать готовый файл. В его описании указаны все необходимые данные — дата запроса, формат файла и качество медиаданных. Обратите внимание, что файл доступен для скачивания всего несколько дней. Чтобы начать загрузку, потребуется заново ввести пароль от аккаунта.

Вы получите готовый zip-файл, в котором вся информация удобно распределена по папкам. Здесь более подробно указано, какие категории данных может содержать архив.

После извлечения данных из zip-файла можно перейти к их просмотру. В некоторых папках будут находиться копии файлов, загруженных вами со смартфона. А в других — HTML-файлы, которые откроются в браузере по умолчанию. Их можно просматривать офлайн и внешне они будут выглядеть как реальная страница Facebook.

Источник.

Фото на обложке: Anikei / Shutterstock