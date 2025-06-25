«Абрау-Дюрсо» снижает градус — патентует пиво и эль под брендом Abrau Brew

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Abrau Brew. На это обратил внимание Shopper ’ s .

Новый бренд планируется использовать для выпуска пива, коктейлей на его основе, а также виноградного и имбирного эля. В компании пояснили, что регистрация названия проводится «с целью сохранения наименования в структуре». Ранее экспериментальная партия пива уже продавалась в рознице и ресторанах одноименного курорта, но проект не получил развития.

«Абрау-Дюрсо» традиционно специализируется на винах и крепком алкоголе, но в последние годы активно расширяет ассортимент. Под руководством совладельцев Бориса и Павла Титовых группа «Абрау-Дюрсо» по итогам 2024 года достигла исторического максимума по объему реализации — 66,86 млн бутылок алкогольной продукции, включая 66 млн бутылок собственного производства. Годовой рост продаж составил 18%. Финансовые показатели компании также значительно выросли: чистая прибыль винодельческого холдинга достигла рекордных 4,3 млрд рублей.

По мнению экспертов, для успешного выхода на пивной рынок компании предстоит решить вопрос с производственными мощностями, а от выбора сегмента будет зависеть необходимый объем выпуска.

Объем продаж пива на российском рынке растет: в прошлом году рост составил 6%. Причем данная цифра ― без учета, новых регионов, которые вошли в состав РФ в 2022 году. Вместе с ними показатель равен 10%. Эти субъекты обеспечили порядка 2-3% от общего объема реализации.

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