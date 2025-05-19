ГК «Абрау Дюрсо» семьи Титовых нарастила чистую прибыль до рекордных 4,3 млрд рублей

Выручка группы компаний по МСФО стала больше на 26% и достигла максимальных для компании 15,8 млрд рублей (против 12,5 млрд рублей в 2023 году). Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,8 млрд рублей (по сравнению с 1,281 млрд рублей в 2023 году, МСФО). Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост — на 51%, достигнув рекордного для ГК «Абрау-Дюрсо» уровня в 4,3 млрд рублей (2,857 млрд рублей в 2023 году, МСФО).

Лидером продаж по итогу отчетного периода стал сегмент игристых вин: моносортовые вина линейки Brut d’Or, коллекция Abrau Durso Reserve (рост в два раза в связи с расширением дистрибуции в федеральных и региональных торговых сетях). Стабильно росли показатели коллекции «Русское игристое». В категории тихих вин рост более чем в два раза показала линейка Abrau Estates.

В компании считают, что достигнуть результатов удалось за счет стратегии диверсификации продуктового портфеля, в рамках которой был завершен процесс формирования крепкого, безалкогольного и слабоалкогольного дивизионов. Значительный рост продаж зафиксирован на маркетплейсах и в федеральных торговых сетях. В крепком направлении основным драйвером роста выступила линейка коньяков «Абрау-Дюрсо 1870». Новые успехи достигнуты и в реализации портвейна «Агдам» (+204% год к году).

В 2024 году ГК «Абрау-Дюрсо» расширила свою ресурсную базу, заложив рекордные 316 га новых виноградников, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, общая площадь виноградников Группы достигла 4,1 тыс. га.

В 2024 году ГК «Абрау-Дюрсо» продемонстрировала положительную динамику в развитии международного направления, с особым вниманием к китайскому рынку.

«Прошедший год доказал, что даже в сложных экономических условиях можно достигать высоких результатов с верно выбранной стратегией и сильной командой», — прокомментировала итоги года генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

По словам Зарицкой, синергия различных направлений бизнеса, развитие собственной ресурсной базы и ориентации на развитие продаж более маржинальных продуктов позволили укрепить позиции группы.

По данным Forbes на апрель 2025 года, «Абрау-Дюрсо» на 57,85% принадлежит ООО «Актив капитал», единственным владельцем которого является бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов, 31,84% компании — у его сына Павла Титова.

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