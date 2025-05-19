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ГК «Абрау Дюрсо» семьи Титовых нарастила чистую прибыль до рекордных 4,3 млрд рублей

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Группа компаний «Абрау Дюрсо» отца и сына Бориса и Павла Титовых поставила рекорд по продажам в 2024 году. Компания реализовала 66,86 млн бутылок (в том числе 66 млн собственной продукции), что на 18% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль винодельческой компании выросла до рекордных 4,3 млрд рублей. В «Абрау Дюрсо» считают, что достигнуть результатов удалось за счет стратегии диверсификации продуктового портфеля.
ГК «Абрау Дюрсо» семьи Титовых нарастила чистую прибыль до рекордных 4,3 млрд рублей
  1. Новости

Выручка группы компаний по МСФО стала больше на 26% и достигла максимальных для компании 15,8 млрд рублей (против 12,5 млрд рублей в 2023 году). Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,8 млрд рублей (по сравнению с 1,281 млрд рублей в 2023 году, МСФО). Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост — на 51%, достигнув рекордного для ГК «Абрау-Дюрсо» уровня в 4,3 млрд рублей (2,857 млрд рублей в 2023 году, МСФО).

Лидером продаж по итогу отчетного периода стал сегмент игристых вин: моносортовые вина линейки Brut d’Or, коллекция Abrau Durso Reserve (рост в два раза в связи с расширением дистрибуции в федеральных и региональных торговых сетях). Стабильно росли показатели коллекции «Русское игристое». В категории тихих вин рост более чем в два раза показала линейка Abrau Estates.

В компании считают, что достигнуть результатов удалось за счет стратегии диверсификации продуктового портфеля, в рамках которой был завершен процесс формирования крепкого, безалкогольного и слабоалкогольного дивизионов. Значительный рост продаж зафиксирован на маркетплейсах и в федеральных торговых сетях. В крепком направлении основным драйвером роста выступила линейка коньяков «Абрау-Дюрсо 1870». Новые успехи достигнуты и в реализации портвейна «Агдам» (+204% год к году).

В 2024 году ГК «Абрау-Дюрсо» расширила свою ресурсную базу, заложив рекордные 316 га новых виноградников, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, общая площадь виноградников Группы достигла 4,1 тыс. га.

В 2024 году ГК «Абрау-Дюрсо» продемонстрировала положительную динамику в развитии международного направления, с особым вниманием к китайскому рынку.

«Прошедший год доказал, что даже в сложных экономических условиях можно достигать высоких результатов с верно выбранной стратегией и сильной командой», — прокомментировала итоги года генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

По словам Зарицкой, синергия различных направлений бизнеса, развитие собственной ресурсной базы и ориентации на развитие продаж более маржинальных продуктов позволили укрепить позиции группы.

По данным Forbes на апрель 2025 года, «Абрау-Дюрсо» на 57,85% принадлежит ООО «Актив капитал», единственным владельцем которого является бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов, 31,84% компании — у его сына Павла Титова.

Фото на обложке: NsdPower / Shutterstock / FOTODOM

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