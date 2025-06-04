Новые регионы России повлияли на рост продаж пива
Регионы, вошедшие в состав России в 2022 году, обеспечивают 2-3% от общего объема продаж пива. Об этом Русбейс сообщила компания «Нильсен».
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Аналитики отмечают, что эта цифра продолжает расти. В то время как продажи пива в прежних границах России увеличились на 6% в 2024 году, с учетом новых регионов динамика составила уже 10%.
Константин Локтев, исполнительный директор «Нильсен», отметил, что добавление новых территорий значительно влияет на отдельных производителей. Например, темпы роста продаж «Балтики» в натуральном выражении составили 11%, а с учетом новых регионов — 18%.
Локтев также подчеркнул, что, несмотря на небольшую долю 2–3%, эта цифра в абсолютных значениях равна сотням миллионов рублей, и лидирующие позиции на рынке могут занять те компании, которые первыми выйдут на новые сегменты потребителей.
- В 2024 году крупные производители пива в России сократили выпуск продукции. Согласно данным ЕГАИС, московский комбинат «Очаково» снизил производство почти на 25%, «Московская пивоваренная компания» (МПК) — на 8,8%, «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ, бывшая «дочка» Heineken) — на 3%.
Фото на обложке: Cobalt S-Elinoi / Shutterstock / FOTODOM
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