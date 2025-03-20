Три крупные пивоваренные компании России сократили выпуск продукции

Крупные производители пива в России сократили выпуск в 2024 году, пишет Shopper’s со ссылкой на данные ЕГАИС. Согласно им, московский комбинат «Очаково» снизил производство почти на 25%, «Московская пивоваренная компания» (МПК) — на 8,8%, «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ, бывшая «дочка» Heineken) — на 3%.

Почему это произошло? Гендиректор «Очаково» Юрий Антонов заявил изданию, что «на рынке пива снизилась маржинальность из-за действий некоторых крупных компаний», которые наращивают долю за счет снижения цены. Комбинат переориентировал часть мощностей на более маржинальные напитки — газировку и квас. Спрос на эти напитки был хорошим из-за теплого лета, уточнил Антонов.

ОПХ расширил ассортимент безалкогольного пива, поскольку спрос на него растет быстрее рынка в целом, объяснил представитель компании. Она также стала делать больше «не пивных» продуктов, но каких именно, представитель не уточнил. На сайте ОПХ указано, что компания выпускает энергетические напитки Solar Energy.

Представитель МПК объяснил снижение выпуска тем, что при внедрении маркировки эффективность линий разлива снизилась. По его словам, на ситуацию также повлияло прекращение выпуска нескольких марок пива по лицензии зарубежных компаний.

Производство падает не у всех. Лидеры рынка «Балтика» и AB InBev Efes при этом повысили выпуск на 13,4% и 12% соответственно. В AB InBev Efes рост производства объяснили продолжительным летним сезоном 2024 года, отсутствием резкого повышения цен и общим ростом покупательной способности россиян. «Балтика» на запрос Shopper’s не ответила.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин сказал, что «Балтика» растет в федеральной рознице за счет «агрессивной ценовой политики». Он утверждает, что конкуренты «Балтики» не могут предложить такую же цену за пиво, какую устанавливает она.

«Балтика» и МПК в марте сообщили ритейлерам о повышении отпускных цен на свою продукцию. МПК планирует индексацию в среднем на 10-15%. «Балтика» размер индексации не уточнила, но источник «Коммерсанта» на рынке заявил, что цены для поставщиков выросли в начале года на 10%.

В этом году цены подняли и другие производители. Например, «Объединенные пивоварни» увеличили их на 9,8%, а AB InBev Efes и прочие дистрибьюторы — примерно на 10%. Увеличение компании объяснили повышением акциза на пиво и ростом себестоимости производства.

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