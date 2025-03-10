«Московская пивоваренная компания» и «Балтика» объявили о повышении отпускных цен

Крупные производители пива «Балтика» и «Московская пивоваренная компания» (МПК) направили ритейлерам письма с уведомлением о повышении отпускных цен на свою продукцию. Об этом сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с документами.

Размер индексации. МПК планирует индексацию в среднем на 10-15%, в то время как «Балтика» не уточняет размер роста цен. Источник газеты среди ритейлеров уточнил, что с начала 2025 года отпускные цены на разливное пиво у «Балтики» уже выросли на 10%. Ее представители подтвердили отправку писем ритейлерам. В МПК на вопросы издания не ответили.

Причины роста цен. В письмах «Балтики» указано, что основной причиной индексации цен стало ежегодное повышение акциза на пиво. «Коммерсантъ» пишет, что с начала 2025 года акцизный сбор для пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличился до 30 рублей за 1 л с 26 рублей в конце 2024 года. В письмах МПК также говорится о росте себестоимости производства.

В январе этого года наибольшее подорожание коснулось бутылок и гофротары, а также импорта хмеля, который локальные компании вынуждены ввозить за валюту при постоянной волатильности курса, пояснил независимый эксперт алкогорынка Алексей Небольсин.

Он отметил, что большинство российских производителей пива уже повысили отпускные цены — в первую очередь это небольшие компании, у которых невелик «запас прочности». Например, холдинг «Объединенные пивоварни» увеличил цены на 9,8%, а AB InBev Efes и другие дистрибьюторы — примерно на 10%.

Не только акцизы. Источник «Коммерсанта» в крупной пивоваренной компании добавил, что на цену пива влияют не только высокие акцизы, но и общая экономическая ситуация — высокая ключевая ставка ЦБ и рост инфляции. Также влияние оказывает и необходимость увеличивать фонд оплаты труда, который достигает 40% в некоторых компаниях, отмечает совладелец дистрибьютора Svam Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

В декабре AB InBev Efes, Medovarus, белорусское ООО «Криница-трейд» и дистрибьютор «Госселайн Логистикс» сообщили о повышении отпускных цен на продукцию с 1 января 2025 года. Оно объяснялось увеличением акцизов, ростом инфляции, подорожанием сырья и ростом себестоимости.

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