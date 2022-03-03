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IKEA приостановила работу магазинов в России и Белоруссии

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

IKEA приостановила работу магазинов в России и Белоруссии, об этом компания рассказала на своем сайте.

IKEA приостановила работу магазинов в России и Белоруссии

События на Украине, как сообщается, привели в том числе к серьезным сбоям в цепочке поставок и изменили условия торговли.

«Группы компаний решили временно приостановить деятельность ИКЕА в России. Это означает, что ГК "Интер ИКЕА" приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию», — отмечается в сообщении.

«Интер ИКЕА» также приостановит все производственные операции IKEA Industry в России. Ingka Group (материнская компания IKEA) останавливает все операции IKEA Retail в России. Все магазины IKEA, кроме торговых центров «Мега», будут временно закрыты.

Сообщается, что принятые решения напрямую влияют на 15 тыс. сотрудников IKEA. Компания обеспечит им занятость и доход, а также окажет поддержку сотрудникам и их семьям в регионах.

Ранее днем 3 марта датский конкурент IKEA — компания Jysk — заявил о временном прекращении деятельности в России на фоне «спецоперации» на Украине.

Фото на обложке: Unsplash

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