Binance ограничила доступ компаниям и физлицам из санкционных списков

Криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к площадке для российских компаний и физлиц, на которых наложены санкции. Кроме того, на площадке нельзя пользоваться картами подсанкционных банков.
«Мы ограничили доступ к платформе всех, кто оказался в санкционном списке», — передает «Интерфакс» слова представителя биржи. Он также отметил, что доступ ограничен как для физических, так и для юридических лиц из санкционных списков.
Кроме того, пользователи не смогут проводить на плдощадке операции с помощью карт банков, подпавших под санкции.
При этом представитель криптобиржи подчеркнул, что Binance не станет блокировать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии.
«Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать учетные записи миллионов пользователей. В одностороннем порядке запретить людям доступ к их криптовалюте будет противоречить самой цели существования криптовалюты», — сказал он.
Фото на обложке: Irina Budanova /
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Мы с таким еще не сталкивались»: Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший кризис» в России
- 2 Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода
- 3 Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта
- 4 Релокация бизнеса в Грузию уже сейчас: личный опыт предпринимателя
- 5 Датский мебельный ритейлер Jysk приостановил работу магазинов в России
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2022
05 марта 2022
05 марта 2022