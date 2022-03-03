Binance ограничила доступ компаниям и физлицам из санкционных списков

Криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к площадке для российских компаний и физлиц, на которых наложены санкции. Кроме того, на площадке нельзя пользоваться картами подсанкционных банков.

«Мы ограничили доступ к платформе всех, кто оказался в санкционном списке», — передает «Интерфакс» слова представителя биржи. Он также отметил, что доступ ограничен как для физических, так и для юридических лиц из санкционных списков.

Кроме того, пользователи не смогут проводить на плдощадке операции с помощью карт банков, подпавших под санкции.

При этом представитель криптобиржи подчеркнул, что Binance не станет блокировать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии.

«Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать учетные записи миллионов пользователей. В одностороннем порядке запретить людям доступ к их криптовалюте будет противоречить самой цели существования криптовалюты», — сказал он.

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