Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Binance ограничила доступ компаниям и физлицам из санкционных списков

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к площадке для российских компаний и физлиц, на которых наложены санкции. Кроме того, на площадке нельзя пользоваться картами подсанкционных банков.

Binance ограничила доступ компаниям и физлицам из санкционных списков

«Мы ограничили доступ к платформе всех, кто оказался в санкционном списке», — передает «Интерфакс» слова представителя биржи. Он также отметил, что доступ ограничен как для физических, так и для юридических лиц из санкционных списков.

Кроме того, пользователи не смогут проводить на плдощадке операции с помощью карт банков, подпавших под санкции.

При этом представитель криптобиржи подчеркнул, что Binance не станет блокировать счета российских пользователей, так как это противоречит концепции криптовалютой индустрии. 

«Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать учетные записи миллионов пользователей. В одностороннем порядке запретить людям доступ к их криптовалюте будет противоречить самой цели существования криптовалюты», — сказал он.

Фото на обложке: Irina Budanova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Мы с таким еще не сталкивались»: Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший кризис» в России
  2. 2 Правительство позволит ЦБ запрещать банкам сделки и операции на срок до полугода
  3. 3 Комиссии в 30% за покупку валюты, остановка бизнеса SAP в РФ: главное за 3 марта
  4. 4 Релокация бизнеса в Грузию уже сейчас: личный опыт предпринимателя
  5. 5 Датский мебельный ритейлер Jysk приостановил работу магазинов в России

ВОЗМОЖНОСТИ

04 марта 2022

Бизнес-инкубатор технопарка «Якутия»

05 марта 2022

MUIV.LAB

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

Все ВОЗМОЖНОСТИ