Apple прекратила онлайн-продажи в России и ограничила работу Apple Pay

Apple прекратила онлайн-продажи в России. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине Apple.
Обновлено в 00:10 МСК 02.03.2022: Apple подтвердила приостановку продаж в РФ из-за событий на Украине, пишет Reuters. Также в России будет ограничена работа Apple Pay. Кроме того, не будут работать «другие сервисы» Apple, какие именно — не указано. Компания также ограничит экспорт продукции.
В онлайн-магазине Apple стало невозможно заказать любую технику компании, в том числе iPhone, MacBook, iPad, AirPods. При попытке оформить заказ на экране появляется сообщение, что в настоящий момент покупка недоступна.
В Apple пока никак не комментировали эту ситуацию. Заявлений от компании на момент публикации не поступало.
Фото на обложке: marianstock /
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