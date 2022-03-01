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Apple прекратила онлайн-продажи в России и ограничила работу Apple Pay

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple прекратила онлайн-продажи в России. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине Apple.

Apple прекратила онлайн-продажи в России и ограничила работу Apple Pay

Обновлено в 00:10 МСК 02.03.2022: Apple подтвердила приостановку продаж в РФ из-за событий на Украине, пишет Reuters. Также в России будет ограничена работа Apple Pay. Кроме того, не будут работать «другие сервисы» Apple, какие именно — не указано. Компания также ограничит экспорт продукции.

В онлайн-магазине Apple стало невозможно заказать любую технику компании, в том числе iPhone, MacBook, iPad, AirPods. При попытке оформить заказ на экране появляется сообщение, что в настоящий момент покупка недоступна.

В Apple пока никак не комментировали эту ситуацию. Заявлений от компании на момент публикации не поступало.

Фото на обложке: marianstock / Shutterstock

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