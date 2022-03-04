Ведущий экспортер российского пива – компания «Балтика» – лишилась инвестиций своей материнской компании Carlsberg Group. Датский концерн отказался от сотрудничества с российской «дочкой» и прекратил поставки на заводы «Балтики» в России.
«Carlsberg Group приняла решение немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспорт из других компаний Carlsberg Group в пивоваренную компанию “Балтика”», – говорится в заявлении Carlsberg Group.
В концерне отметили, что будут соблюдать все применимые санкции и продолжать оценивать ситуацию в отношении своего бизнеса в России на фоне ситуации на Украине.
На сайте «Балтики» до сих пор опубликовано сообщение, что «”Балтика” является важной частью Carlsberg Group».
«Балтика» управляет 8 заводами в России. Портфель пивоваренной компании включает 55 пивных и 5 непивных брендов, таких как Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, энергетический напиток Flash, квас «Хлебный край».
«Балтика» является ведущим экспортером российского пива с поставками в 79 стран. Доля «Балтики» на российском рынке составляет 27,3%.
Фото на обложке: DenisMArt /
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