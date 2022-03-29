«Теремок» поставит свои фудтраки рядом с закрывшимися ресторанами McDonald's

По его словам, этот вопрос предварительно обсуждался с правительством Санкт-Петербурга. «Мы готовим обращение по установке фудтраков там, где закрылись рестораны McDonald's. Это нормально, есть определенный спрос, поток, потребность», — передает «Фонтанка» слова Свидовского.

На данный момент «Теремок» готов поставить около 5 фудтраков, сообщил он, добавив, что многие рестораны сети и так располагаются рядом с заведениями McDonald's.

Аренду помещений «Макдоналдса» «Теремок» пока не рассматривает, поскольку американская сеть не приняла решение об уходе, пояснил Свидовский. Однако компания готова открывать новые точки в других локациях, если получит господдержку. Также основатель «Теремока» добавил, что посещаемость сети выросла на 10-15% после закрытия ресторанов McDonald's.