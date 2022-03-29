«Теремок» поставит свои фудтраки рядом с закрывшимися ресторанами McDonald's

Сеть ресторанов «Теремок» планирует поставить свои фудтраки рядом с закрывшимися заведениями сети McDonald's в Санкт-Петербурге, сообщил гендиректор и совладелец сети «Теремок» Виталий Свидовский.
По его словам, этот вопрос предварительно обсуждался с правительством Санкт-Петербурга. «Мы готовим обращение по установке фудтраков там, где закрылись рестораны McDonald's. Это нормально, есть определенный спрос, поток, потребность», — передает «Фонтанка» слова Свидовского.
На данный момент «Теремок» готов поставить около 5 фудтраков, сообщил он, добавив, что многие рестораны сети и так располагаются рядом с заведениями McDonald's.
Аренду помещений «Макдоналдса» «Теремок» пока не рассматривает, поскольку американская сеть не приняла решение об уходе, пояснил Свидовский. Однако компания готова открывать новые точки в других локациях, если получит господдержку. Также основатель «Теремока» добавил, что посещаемость сети выросла на 10-15% после закрытия ресторанов McDonald's.
Ранее McDonald's приостановила работу своих ресторанов в России из-за ситуации вокруг Украины. При этом сеть пока продолжает платить зарплату всем своим сотрудникам в РФ.
Фото на обложке: Sorbis /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Михаил Мишустин рассказал о подготовке нового пакета контрсанкций
- 2 У Cathay Pacific появится новый самый длинный маршрут в мире — полет займет 17 часов
- 3 Johnson & Johnson приостановит поставки средств для личной гигиены в Россию
- 4 Держать код при себе: как обезопасить ИТ-инфраструктуру в условиях ограничений рынка
- 5 В РФ запустят аналог pay-сервисов на основе NFC, айтишники получат отсрочку от армии: главное для бизнеса 29 марта
ВОЗМОЖНОСТИ
30 марта 2022
31 марта 2022
31 марта 2022