Москвичи хотели бы видеть на месте закрывшихся McDonald’s «Теремок» и «Крошку-картошку» — опрос

На месте закрывшихся ресторанов McDonald’s москвичи хотели бы видеть «Теремок», «Крошку-картошку», Stardogs и Burger King, показал опрос IFORS Research, проведенный по просьбе RB.RU.

Исследователи выяснили отношение москвичей к появившимся фуд-тракам около закрытых ресторанов McDonald’s. На онлайн-опрос отвечали 1 000 москвичей от 18 до 60 лет всех административных округов столицы.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 14 марта приостановила обслуживание своих предприятий в России, а уже с 18 марта в Москве рядом с закрытыми McDonald’s начали появиляться фудтрак-матрешки.

Опрос показал, что 47% москвичей слышали о том, что в Москве начали работу 16 фургонов в виде матрешек около закрытых ресторанов McDonald’s. Положительно к этой новинке отнеслись 60% жителей столицы, еще 27% затруднились ответить на этот вопрос.

На месте закрывшихся ресторанов McDonald’s каждый второй хочет видеть доступный, недорогой фастфуд, напоминающий по позициям меню ушедшего бренда (52%). А каждый третий считает, что это должно быть отдельное помещение, а не просто фургон (33%).

Бренды, которые хотят видеть москвичи на месте закрывшихся ресторанов McDonald’s — «Теремок», «Крошка-картошка», Stardogs и Burger King.

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