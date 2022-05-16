McDonald's начал продажу российского бизнеса

McDonald's решил уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение компании.
«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса», — говорится в сообщении.
При этом по информации источника ТАСС в компании, предприятие возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.
RB.RU направил запрос в пресс-службу компании в России.
Сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, введенных из-за российской военной операции на Украине. «Макдоналдс» начал испытывать операционные, технические и логистические сложности.
Позднее Московские власти выделили на создание отечественных сетей быстрого питания в городе порядка 1 млрд рублей. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, отечественные сети быстрого питания смогут заменить 250 ресторанов «Макдоналдс», работавших в столице, максимум за год.
Фото на обложке: Unsplash
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