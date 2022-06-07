Новый McDonald's в России решил зарегистрировать еще два логотипа

Новый McDonald’s в России 2 июня подал две заявки в Роспатент на регистрацию двух логотипов. В новых товарных знаках используется зеленый, оранжевый и красный цвета.

Один из логотипов содержит букву «М». Ни одна из предыдущих заявок не начиналась с этой буквы, кроме «Наше место». Второй логтип содержит восклицательный знак.

Логотипы McDonald’s

Под новыми логотипами компания намерена выпускать разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи и различные напитки, а также оказывать услуги общепита.

Кроме того, McDonald’s будет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку. Еще McDonald’s планирует производить зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки.

В начале месяца новый владелец McDonald’s, бизнесмен Александр Говор заявил, что за два месяца планирует открыть все рестораны сети. Он отметил, что продолжает платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые еще не открылись. В сети также появилось новое меню обновленного ресторана. Например, «Филе-о-Фиш» может стать «Фишбургером», «ЧикенМакнаггетс» переименуют в «Наггетсы», «Роял» — в «Гранд», а у всех сэндвичей «МакМаффин» больше не будет приставки «Мак».

Фото на обложке: SUDONG KIM / Shutterstock