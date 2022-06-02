В сети появились названия блюд обновленного McDonald’s

Новое название McDonald’s в России еще не выбрано, но в сети уже появились названия блюд обновленного ресторана и фотографии с предварительным дизайном упаковок для некоторых позиций из нового меню.
Фотографии и названия блюд опубликовал Telegram-канал Shot. Так, «Филе-о-Фиш» может стать «Фишбургером», «ЧикенМакнаггетс» переименуют в «Наггетсы», «Роял» — в «Гранд», а у всех сэндвичей «МакМаффин» больше не будет приставки «Мак».
Обновленное меню
По данным Shot, из меню исчезнет «Бигмак» и «Макфлури», под вопросом судьба «Биг Тейсти».
Новый дизайн упаковки
Мобильное приложение сети останется, доставку запустят в течение недели после старта работы ресторанов. Работа McCafé еще под вопросом.
Новый дизайн упаковки
Новое руководство, как сообщается, заявило сотрудникам производственного отдела, что все точки в России заработают до 31 июля. Название обновленной сети все еще не раскрывается.
2 июня Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что ООО «Макдоналдс» подало в Роспатент заявку на регистрацию уже восьмого варианта названия бренда — «Наше место».
- Ранее McDonald’s подал заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».
- 19 мая стало известно, что McDonald’s продает свой бизнес в России Александру Говору — одному из франчайзи сети. Предприниматель приобретает весь портфель McDonald's и будет развивать рестораны под новым брендом.
- Сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, которые были введены из-за российской спецоперации на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's решил уйти с российского рынка.
Фото на обложке: Unsplash
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