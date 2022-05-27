Новый владелец McDonald’s выбирает название из пяти вариантов

Новый владелец McDonald’s подал в Роспатент пять заявок на регистрацию нового бренда. Названия четырех из них приводит Агентство городских новостей «Москва»: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — сообщил источник издания.

Он знает, что от нескольких вариантов названия уже отказались в связи с тем, что права на них находятся у других юрлиц, а пять вариантов выбраны специально, чтобы «избежать патентного троллинга».

Как сообщалось ранее, рестораны сети быстрого питания McDonald’s предполагается открыть в России под новым брендом 12 июня.

Об одном из названий также сообщал источник «Известий» — «Mс», однако позднее в компании заявили, что такое название даже не рассмаривается.

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