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Определено новое название McDonald’s в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Определено новое название McDonald’s в России. В качестве вывески будут использовать две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной, пишут «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

Определено новое название McDonald’s в России

Собеседник издания уточнил, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Источник добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут остаться максимально приближенными к классическому меню McDonald’s.

Также, по его словам, судя по сделке, у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно.

19 мая стало известно, что McDonald’s продает свой бизнес в России Александру Говору — одному из франчайзи сети, который управляет 25 ресторанами сети в Сибири. Предприниматель приобретает весь портфель McDonald's и будет развивать рестораны под новым брендом. 

Сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, которые были введены из-за российской спецоперации на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's решил уйти с российского рынка и запустил процесс продажи российского бизнеса. 

Фото на обложке: Unsplash

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