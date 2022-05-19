McDonald’s объявил покупателя на российский бизнес

McDonald’s продает свой бизнес в России Александру Говору — одному из франчайзи сети, говорится в сообщении компании.
«McDonald's объявила сегодня о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором. В соответствии с этим соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом», — следует из заявления.
Работники ресторанов сохранят рабочие места минимум на два года. Новый владелец сети также принял действующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.
Сделка должна получить одобрение регулирующих органов. При этом стороны рассчитывают закрыть ее в ближайшие недели.
С 2015 года Говор является лицензиатом McDonald's и управляет 25 ресторанами в Сибири через ООО «ГиД». Говор также является сооснователем нефтеперерабатывающей «НефтеХимСервис», владельцем отеля Park Inn и сети частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.
Ранее источники The Bell сообщили, что бизнес McDonald’s в России достанется одному из местных франчайзи. В числе претендентов также называли компанию «СПП» родственника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева.
Сеть из 850 ресторанов быстрого питания временно закрылась в начале марта на фоне санкций Запада, которые были введены из-за российской спецоперации на Украине. 16 мая стало известно, что McDonald's решил уйти с российского рынка и запустил процесс продажи российского бизнеса.
Фото на обложке: Unsplash
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