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McDonald's в России зарегистрирует еще три бренда

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

McDonald's в России подал в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Это он», «Точно он» и «Компас». На это обратило внимание Агентство городских новостей «Москва».

McDonald's в России зарегистрирует еще три бренда

В конце мая также стало известно о подаче заявок на бренды «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» 

Знакомый с ситуацией источник сообщал, что, вероятнее всего, будет выбрано название, «схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети».

Также стало известно, что ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s планируется открыть в России под новым брендом 12 июня.

19 мая стало известно, что McDonald’s продает свой бизнес в России Александру Говору — одному из франчайзи сети, который управляет 25 ресторанами сети в Сибири. Предприниматель приобретает весь портфель McDonald's и будет развивать рестораны под новым брендом. 

Фото на обложке: Unsplash

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