ФАС разрешила предприятию Александра Говора купить российский бизнес McDonald’s

Антимонопольщики дали добро на продажу российского бизнеса McDonald’s. Его покупает ООО «Клуб-Отель», единственным учредителем которого является бизнесмен Александр Говор.
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о покупке предприятием ООО «Клуб-Отель» российского бизнеса сети ресторанов McDonald’s. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», – уточнили в ФАС.
В ФАС считают, что сделка не нарушит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.
О том, что бизнесмен, один из франчайзи McDonald’s Александр Говор, который является единственным учредителем ООО «Клуб-Отель», покупает российский бизнес сети ресторанов, стало известно 19 мая. Рестораны будут развиваться под новым брендом.
McDonald’s уже подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию брендов. В их числе «Свободная касса», «Тот самый», «Весело и вкусно».
McDonald’s объявил о принятом решении об уходе с российского рынка 16 мая. С начала марта сеть ресторанов временно закрылась.
Фото на обложке: 8th.creator /
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