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ФАС разрешила предприятию Александра Говора купить российский бизнес McDonald’s

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Антимонопольщики дали добро на продажу российского бизнеса McDonald’s. Его покупает ООО «Клуб-Отель», единственным учредителем которого является бизнесмен Александр Говор.

ФАС разрешила предприятию Александра Говора купить российский бизнес McDonald’s

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о покупке предприятием ООО «Клуб-Отель» российского бизнеса сети ресторанов McDonald’s. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», – уточнили в ФАС.

В ФАС считают, что сделка не нарушит конкуренцию на рынке услуг общественного питания.

О том, что бизнесмен, один из франчайзи McDonald’s Александр Говор, который является единственным учредителем ООО «Клуб-Отель», покупает российский бизнес сети ресторанов, стало известно 19 мая. Рестораны будут развиваться под новым брендом.

McDonald’s уже подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию брендов. В их числе «Свободная касса», «Тот самый», «Весело и вкусно».

McDonald’s объявил о принятом решении об уходе с российского рынка 16 мая. С начала марта сеть ресторанов временно закрылась.

Фото на обложке: 8th.creator / Shutterstock

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