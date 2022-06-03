Новый владелец McDonald’s в России заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов

Новый владелец McDonald’s в России, бизнесмен Александр Говор заявил, что за два месяца планирует открыть все рестораны сети. Он отметил, что продолжает платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые еще не открылись.

«Я должен профинансировать начало работы по открытию ресторанов под новым брендом. Ну и конечно, я продолжаю платить зарплату всем сотрудникам ресторанов, которые пока еще не открылись. Это 51 тыс. сотрудников только в "Макдоналдсе" — без предприятий, принадлежащих франчайзи <…>. У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — заявил он в интервью Forbes.

McDonald's объявил о закрытии всех своих ресторанов в России в марте. Сообщалось, что возобновить работу первого из них планируется 12 июня, он будет открыт на Пушкинской площади в Москве (позднее источник ТАСС заявил, что 12 июня будет открыто как минимум 15 точек).

«Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — заявил Говор.

Сейчас среди брендов, которые регистрирует сеть, — «Свободная касса», «Тот самый», «Весело и вкусно».

Сам Говор отметил, что сразу исключил названия, связанные со своей фамилией: «Были всякие, скажу честно: "Семейный", "Детский", "Едим дома". Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например, "МакГовор", хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо"».

Сумму сделки бизнесмен не раскрыл, сославшись на условия договора.

Говор также отметил, что на совещании франчайзи с представителями офисов в Лондоне и в Москве в марте заявил, что «закрываться не будет», так как это нечестно по отношению к гостям.

«Повисло молчание. Спрашивают, как это, не будешь. Я отвечаю: "Вы вводите санкции свои, закрываете. Я не могу вводить санкции против своих гостей и своей страны. Буду работать, пока письменно не дадите запрет"», — рассказал бизнесмен.

Позднее стало известно о намерении корпорации продать бизнес «Макдоналдс» в России, и Говор сделал предложение руководству московского офиса.

Накануне ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса сети ресторанов McDonald’s. Это ООО принадлежит Александру Говору.

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