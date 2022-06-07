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Названы адреса первых пятнадцати ресторанов обновленного «Макдоналдс»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стало известно, по каким адресам откроются первых 15 ресторанов обновленного McDonald’s. Заведения начнут работать 12 июня в Москве и Московской области.

Названы адреса первых пятнадцати ресторанов обновленного «Макдоналдс»

Адреса ресторанов сети быстрого питания «Макдоналдс», которые откроются 12 июня, раскрыла пресс-служба компании. Первые пятнадцать заведений общественного питания, которые заработают после длительного перерыва, разместят в Москве и Московской области.

  1. Большая Бронная улица, 29;
  2. Улица Арбат, 52, стр. 1;
  3. Улица Красная Пресня, 31;
  4. Ленинградское шоссе, 63, корп. 1;
  5. Улица Большая Дорогомиловская, 8а;
  6. Улица Большая Ордынка, 21, стр. 2;
  7. Каширское шоссе, 61/15;
  8. Улица Покрышкина, 2;
  9. Улица Бутырская, 77, стр. 2;
  10. Проспект Маршала Жукова, 31, корп. 2;
  11. Коломенский проезд, 7б;
  12. Улица Люблинская, 165, корпус 1а;
  13. Одинцово, Можайское ш., 133;
  14. Химки, Ленинградское ш., владение 30а;
  15. Реутов, Носовихинское ш., 12.

8 марта McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России. 16 мая сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору, который заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов сети.

Обновленное меню McDonald’s 2 июня появилось в открытом доступе. «Филе-о-Фиш» может стать «Фишбургером», «ЧикенМакнаггетс» переименуют в «Наггетсы», «Роял» – в «Гранд», а у всех сэндвичей «МакМаффин» больше не будет приставки «Мак».

Фото на обложке: Nadezhda Gerasimova / Shutterstock

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