Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год
Минпромторг планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра Роман Чекушов, передает ТАСС.
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По его словам, ведомство ежеквартально корректирует перечень товаров для параллельного ввоза. Следующее обновление запланировано на конец лета – начало сентября.
Чекушов отметил, что последний год наблюдается тенденция к сокращению списка брендов. Решения принимаются на основе заявок от отраслей и производителей, которые подтверждают готовность замещать импорт.
Как формируется перечень? Минпромторг собирает данные от производителей – одни подтверждают возможность импортозамещения, другие просят исключить свои товары, так как возобновляют официальные поставки. По словам Чекушова, существенного расширения списка не планируется.
- Решение о продлении механизма параллельного импорта на 2025 год правительство приняло в июне прошлого года.
Фото на обложке: Violeta Beigiene / Shutterstock / FOTODOM
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