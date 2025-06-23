Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год

Минпромторг планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра Роман Чекушов, передает ТАСС.

По его словам, ведомство ежеквартально корректирует перечень товаров для параллельного ввоза. Следующее обновление запланировано на конец лета – начало сентября.

Чекушов отметил, что последний год наблюдается тенденция к сокращению списка брендов. Решения принимаются на основе заявок от отраслей и производителей, которые подтверждают готовность замещать импорт.

Как формируется перечень? Минпромторг собирает данные от производителей – одни подтверждают возможность импортозамещения, другие просят исключить свои товары, так как возобновляют официальные поставки. По словам Чекушова, существенного расширения списка не планируется.

Решение о продлении механизма параллельного импорта на 2025 год правительство приняло в июне прошлого года.

Фото на обложке: Violeta Beigiene / Shutterstock / FOTODOM