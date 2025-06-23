Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Минпромторг планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра Роман Чекушов, передает ТАСС.

Минпромторг намерен продлить параллельный импорт на 2026 год
  1. Новости

По его словам, ведомство ежеквартально корректирует перечень товаров для параллельного ввоза. Следующее обновление запланировано на конец лета – начало сентября.

Чекушов отметил, что последний год наблюдается тенденция к сокращению списка брендов. Решения принимаются на основе заявок от отраслей и производителей, которые подтверждают готовность замещать импорт.

Как формируется перечень? Минпромторг собирает данные от производителей – одни подтверждают возможность импортозамещения, другие просят исключить свои товары, так как возобновляют официальные поставки. По словам Чекушова, существенного расширения списка не планируется.

  • Решение о продлении механизма параллельного импорта на 2025 год правительство приняло в июне прошлого года.

Фото на обложке: Violeta Beigiene / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме