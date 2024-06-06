Правительство продлит механизм параллельного импорта на 2025 год. Перечень подпадающих под механизм товаров будет сокращен. Из него могут исключить около 600 позиций.
Правительство РФ решило продлить действие механизма параллельного импорта на весь 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров, его слова передает «Интерфакс».
Печень подпадающих под механизм товаров может быть сокращен на 600 позиций. Это произойдет по мере выхода продукции российского производства соответствующего качества, отметил Мантуров.
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Ранее сообщалось, что все ввезенные по параллельному импорту товары могут подвергнуть обязательной маркировке. Роспотребнадзор поддержал эту идею, отметив ее эффективность против контрафакта.
Фото на обложке: Arthur E Gurmankin /
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